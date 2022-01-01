البر الرئيسي الصيني يسجل 175 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 175 حالة إصابة جديدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الحالات المذكورة تشمل 174 حالة في مقاطعة شنشي، وواحدة في قويتشو.

كما تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة، في 12 منطقة على مستوى المقاطعة.

وبحسب اللجنة، تم تسجيل حالة جديدة يُشتبه بإصابتها في شنغهاي، قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة بالمرض أمس الجمعة.