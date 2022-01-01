مخرج الكاهن: الفيلم يدخل عالم المنظمات السرية وتحوُّلنا لعبيد التكنولوجيا

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قال المخرج عثمان أبو لبن، إنّ سيناريو فيلم الكاهن مميز للغاية وجذب نجوم العمل للمشاركة فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "الفيلم يدخل عالم المنظمات السرية وكيف تحولنا وأصبحنا عبيدًا للتكنولوجيا".

وتابع: "ورق فيلم الكاهن حلو والسيناريو متميز، ولا أحب فكرة التصنيف للأفلام لكن أحب القصة".

وأكمل: "كل واحد من النجوم كان متحمسًا لدوره، وكانوا بيساعدوا بعض لخروج العمل في أحسن صورة".

وأشار إلى استخدام أحدث أنظمة التصوير والجرافيك للتعامل مع التكنولوجيا المطلوبة للعمل.