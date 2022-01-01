كشفت مريم وهنا، ابنتا الفنانة شيرين عبد الوهاب، أبرز الصفات التي توجد في شخصية والدتهما، وطريقة تعاملها معهما في المنزل.

وقالت مريم خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة "dmc"، أنّ والدتها طيبة للغاية وتحب جمهورها بشدة.

وأضافت: "في تربيتها لينا هي بتدلعنا جامد، بس لو عملنا حاجة معجبتهاش بتزعق، ساعات بتخاصمني وبصالحها.. كمان هي كريمة جدا".

أما هنا، فأكدت أن والدتها ذات شخصية قوية، ولديها ثقة كبيرة في نفسها، وجمالها حقيقي وليس مزيفًا، سواء في شكلها أو شخصيتها، كما أنها محبة للنظافة بشدة.

وتابعت: "بتحب النظافة جدًا، بس أنا مش كده، لو دخلتي أوضتي مش هتعرفي فين الأرض من كتر الحاجات الموجودة".

من جانبها، قالت شيرين إن ابنتها مريم رسامة ماهرة، ولديها مواهب مميزة، مضيفة: "وأنا حامل فيها كنت بلون كتير، وباكل حلويات كتير، فهي طالعة بتحب الرسم وبتحب أكل الحلو جدا.. هما الاتنين شطار وبيفاجئوني".

تابعت: "أما (هنا) فبتقول مواعظ أحيانا، ممكن تكلميها في حاجة تخصك تلاقيها قالت جملة تعيشي بيها عمرك كله".

ولفتت إلى أنّها عندما أعلنت الاعتزال، ترددت في حضور حفلة مدرسية لابنتيها، حتى لا يسألها الحضور عن الأسباب، فطلبت منها "هنا" أن تذهب ولا تتوقع حدوث الأمور السيئة حتى لا تحدث بالفعل.

وأكملت: "لما قلتلها مخاوفي قالت لي مامي ممكن تيجي تقعدي فوق ومحدش هيشوفك، لكن هتقعدي تفكري في حاجات وحشة هتحصل هتلاقيها حصلت، استني لما اللحظة دي تيجي، بلاش تتوقعي الأسوأ".