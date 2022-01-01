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كشف الفنان إياد نصار، أنه عمل في مجال الإخراج خلال بداياته الفنية ولكنه لم يوفق.

وقال خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "اشتغلت في الإخراج فترة وكنت مساعد مخرج، ورغم إني كنت مخرج فاشل لكني استفدت جدا بفكرة إن في حاجات فهمتها خاصة بالتصوير والإضاءة والتوجيهات بين المخرج وطاقم التصوير".

وأوضح أن عمله فى الإخراج أعطاه خبرة استفاد منها فيما بعد خلال مشواره الفني، مؤكّدًا أن العمل كمخرج مسئولية كبيرة لا يستطيع تحملها.

وتابع: "كنت عايز اكون جزء من صناعة السينما في مصر وعايز أركز هنا.. أنا اتكحرت في الشارع ونزلت قهاوي وسط البلد، وفى حلم للممثل العربي أنه يكون فى مصر ومكنتش عايز أمثل بالمصري وكنت عايز أبقى مصري والشخصية المصرية".