الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية استعدادًا لكأس الرابطة

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، إقامة مباراة ودية يوم الجمعة المقبل على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، في إطار برنامجه الإعدادى قبل استئناف المسابقات المحلية.

وبدأ الجهاز الإدارى للدراويش بالبحث عن منافس الفريق خلال هذه التجربة التي يسعى من خلالها «براون» في الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه كبروفة قوية قبل المشاركة في كأس الرابطة.

وكان الدراويش قد حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل إستعدادًا للمباريات المقبلة.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية ستعقد مراسم قرعة كأس الرابطة بعد غدا- الإثنين- بالقاهرة على أن تنطلق المسابقة في الأسبوع الثانى من شهر يناير الجارى.