 مسؤول الشرق في ألمانيا يعتزم عرض إمكانيات الحوار مع القسم الشرقي في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول الشرق في ألمانيا يعتزم عرض إمكانيات الحوار مع القسم الشرقي في البلاد

(د ب أ)
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 9:39 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 9:39 م

يعتزم كارستن شنايدر المفوض الجديد للحكومة الاتحادية الألمانية في شؤون الولايات الشرقية العمل من خلال مباحثات المائدة المستديرة وبالتالي الكفاح من أجل الناخبين المحبطين.

وصرح شنايدر لصحيفة "تاجيسشبيجل أم زونتاج" الصادرة غدا في ألمانيا: "الموائد المستديرة تقليد تم تطويره في الشرق من دون حواجز تمنع الدخول كما في الأحزاب".

وأضاف أن المسؤولين من البلديات وحكومات الولايات يشاركون في هذه الجلسات.

وقال شنايدر: "هكذا يمكن الوصول إلى الناس".

ونوقش على الموائد المستديرة خلال عامي 1989 و 1990، التحول السلمي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى مجتمع ديمقراطي وشارك شنايدر في تنظيم منتديات نقاش مركزية وإقليمية.

يعتبر شنايدر أحد أبناء ولاية تورينجن وهو وزير الدولة الجديد لشؤون الولايات الألمانية الشرقية.

ومن وجهة نظره فإن العديد من الألمان الشرقيين هم "ببساطة مرهقون".

ويضيف شنايدر أن الغضب الذي يمكن الشعور به في الجدل حول كورونا "يذهب بعيدا إلى مركز المجتمع".

وقال للصحيفة : "أعتقد أن أحد أسباب الغضب هو الضغط الكبير للتغيير في العقود الماضية والصراع المستمر من أجل البقاء والتجديد منذ عام 1989".

وطالب شنايدر بمزيد من الثقة بالنفس والبعد عن العنصرية.

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