كشفت مبادرة إحلال السيارات عن إمكانية مشاركة سيارات موديل 2002، بالمبادرة، وذلك مع بداية العام الجديد، وفقا لمنشور للمبادرة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقا لشروط المبادرة التى انطلقت مطلع العام الماضي، يتم إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى بالسيارات القديمة التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر، من خلال توفير حافز مادى للمستفيدين من المبادرة فى ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقى على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتبلغ قيمة الحافز الأخضر ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

وانطلقت المبادرة فى مرحلتها الأولى فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.