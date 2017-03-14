 صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامننا مع الاحتفال بأعياد الميلاد - بوابة الشروق
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صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامننا مع الاحتفال بأعياد الميلاد

محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 6:32 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 6:32 م

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسوهاج، تزامننا مع بداية العام الجديد والاحتفال بأعياد الميلاد، وكذلك تحسبا لتقلب الأحوال الجوية.

وقال الدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، إن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة على مدار الساعة لسرعة التدخل وتلبية أي نداء.

وأكدت وكيل وزارة الصحة توافر جميع المستلزمات والأدوية الخاصة بالطوارئ، مقدمة التهاني لمواطني محافظة سوهاج، متمنية لهم عاما سعيدا، وناشدتهم ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

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