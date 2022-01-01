برج إيفل يكتسي بالأزرق احتفالا برئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي

اكتسى برج إيفل، بأضواء اللون الأزرق والنجوم، مساء الجمعة، كذلك واجهة قصر الإليزيه والعديد من قاعات البلديات في المدن الفرنسية الكبيرة، قبل ساعات قليلة من بدء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن رسمياً خلال خطاب الأخير للتهنئه بنهاية العام قبل انتهاء ولايته مايو 2022، بالإعلان عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الدقيقة الأولى من عام 2022 ولمدة ستة أشهر، بحسب محطة "إل سي إي" الفرنسية.

في نهاية الخطاب الرئاسي، أضاءت واجهة الإليزيه باللون الأزرق، بعد فترة وجيزة، تغير لون برج إيفل، وأضاء اللون الأزرق لأوروبا، مع اثني عشر نجمة لعلمها.

وذهب رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، إلى ساحة تروكاديرو لحضور تلك الفعالية، التي أطلقت رسميًا الرئاسة الفرنسية لأوروبا.

ولمدة ستة أشهر، سيرأس إيمانويل ماكرون مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما سيرأس كل من وزرائه القمم المتعلقة باختصاصه مع نظرائه الأوروبيين.

وتلك هي المرة الأولى منذ 13 عامًا التي تتولى فيها فرنسا هذا الحكم، والذي يتناوب عليه كل دولة من الدول الأعضاء بدورها.

في عام 2008، في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أضاء برج إيفل أيضًا باللون الأزرق لبدء رئاسة الاتحاد الأوروبي.