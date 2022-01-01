أكّد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقرار الأمور في المحافظة بعد تعرضها لحالة من سوء الطقس، تضمنت هطول أمطار في ثمانية مراكز.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم السبت، إلى رفع مياه الأمطار بشكل كامل، مؤكدًا رفع حالة استعداد قصوى وعمل غرفة العمليات (التابعة للمحافظة) على مدار الساعة.

وذكر أنّ رفع مياه الأمطار بأولويات كثافة الحركة، بدءًا من الطرق الرئيسية ثم الجانبية ثم القرى، مشددًا على أن الأمور تحت السيطرة وأن المحافظة لم تتعرض لموجة شديدة أو هطول أمطار كثيفة.

وأوضح أن الموجة لم تؤدِ إلى اتخاذ أي قرارات استثنائية على إثر موجة سوء الطقس، غير أنه أشار إلى تلقي بعض الشكاوى من مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح بشأن تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد غراب، بأنّ هناك ربطًا بين كل المحافظات مع غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وغرفة العمليات بمجلس الوزراء، حيث يتم الإخطار بموجة هطول الأمطار قبل حدوثها بـ24 ساعة للاستعداد لمواجهتها.