تناول "فنجان القهوة" في الصباح عادة يومية عالمية، يتمسك بها الكثير على اختلاف بلدانهم وخلفياتهم الثقافية.

لذا يعتبر سوق تجارة البن من دعائم اقتصاد لعدد من الدول المصدرة، وجانبا هاما من ميزان مدفوعات الدول المستوردة.

وفي الفترة الأخيرة، سجلت أسعار العقود الآجلة لبن "أرابيكا"، وهي العقود القياسية لسوق البن في العالم، أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 1994 في تعاملات بورصة نيويورك للسلع نتيجة نقص المعروض ومشكلات النقل، ووصلت نسبة الزيادة هذا العام فقط لنحو 78%.

ومع ارتفاع الأسعار يكون من الحلول العملية هو البحث عن بدائل، والتي تمنح نتيجة مشابهة، والتي يتميز بعضها أيضا بفائدة طبية.

قهوة الهندباء

يعتبر طعم جذر الهندباء يشبه القهوة ولكنه خالٍ من الكافيين، وإضافة لذلك فهو غني جدًا بالألياف المفيدة التي تحتوي على الأنسولين، والتي قد تساعد في الهضم وتدعم الأمعاء الصحية.

ويمكن تحميص جذور الهندباء وطحنها وتحويلها إلى مشروب ساخن لذيذ، طعمها مشابه جدًا للقهوة.

شاي الماتشا

البديل الثاني مشروب "ماتشا"، وهو نوع من الشاي الأخضر يُصنع عن طريق تبخير وتجفيف وطحن أوراق نبات كاميليا سينينسيس إلى مسحوق ناعم.

وعلى عكس الشاي الأخضر القابل للتخمير، فأنت تستهلك الورقة كاملة، لهذا السبب تحصل على مصدر أكثر تركيزًا لمضادات الأكسدة، بحسب موقع "هيلث لاين" الأمريكي.

ومن الأسباب الهامة، التي تجعله بديلا للقهوة، هي نسبة "الكافيين" المرتفعة به، وذلك نظرًا لأنك تستهلك الورقة بأكملها، فعادة ما يكون شاي الماتشا أعلى في الكافيين من الشاي الأخضر العادي وأحيانًا أعلى من القهوة، ويمكن أن تختلف الكمية في كل حصة بشكل كبير؛ حيث تتراوح من 35 إلى 250 مجم.

اليوريا ماتي

من أشهر المشروبات في منطقة أمريكا الجنوبية، خاصة في الأوروجواي والأرجنتين، والذي يعد بديلا جيدا للقهوة، بخاصة مع من يفضلها بكافيين أقل.

وحسب موقع"المكتبة الوطنية للطب" الأمريكي، فإن كوب واحد (237 مل) يحتوي على ما يقرب من 78 مليجرام من الكافيين، وهو مشابه لمحتوى الكافيين في فنجان قهوة متوسط، ومع ذلك، فإن أوراقه محملة أيضًا بمركبات نباتية مفيدة تعمل كمضادات للأكسدة.