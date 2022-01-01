ألمانيا: حظر الألعاب النارية قلل تلوث الغبار الدقيق في رأس السنة

كشفت تقديرات أولية للمنظمة الألمانية لحماية البيئة أن حظر بيع الألعاب النارية في ألمانيا انعكس إيجاباً على تراجع تلوث الهواء في ليلة رأس السنة بنسبة زادت عن 90 بالمائة في كثير من المواقع.



أشارت تقديرات أولية للمنظمة الألمانية لحماية البيئة إلى أن حظر بيع الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا أدى إلى تراجع ملحوظ في التلوث بالغبار الدقيق في ليلة رأس السنة.



وبحسب بيان صادر بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس التنفيذي للمنظمة يورغن رش اليوم السبت (الأول من يناير 2022): " إنه لنجاح أن ينخفض التلوث على نحو ملحوظ، فالكثير من الناس والحيوانات استمتعوا بليلة رأس سنة أكثر هدوء وأكثر صحة".



وأوضح البيان أن التحليل الأولي لبيانات القياسات الرسمية أظهر أن مقدار تلوث الهواء بالغبار الدقيق الضار بالصحة تراجع في بعض الأحيان بنسبة زادت عن 90 بالمائة عن مستواه في ليلة رأس السنة 2020/2019 التي لم يكن فيها حظر على بيع الألعاب النارية.



وكان التحسن في جودة الهواء واضحاً على نحو خاص في مدينة بريمن حيث أظهرت بيانات محطة القياس في الولاية الواقعة بشمال ألمانيا تراجع تلوث الغبار الدقيق بنسبة 96 بالمائة مقارنة بأول يناير 2020 وتجاوزت نسبة الانخفاض في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا الـ 90 بالمائة وفقاً لبيانات محطة القياس هناك.



يشار إلى أنه تم سماع إطلاق العديد من الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وذلك على الرغم من حظر بيع هذه المنتجات وكان بعض هذه الألعاب وارداً من مصادر غير قانونية.



وكانت المنظمة الألمانية لحماية البيئة طالبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في وقت سابق بحظر الألعاب النارية لليلة رأس السنة بشكل كامل في المستقبل، إذ أن المنظمة تعمل بالتعاون مع معنيين بحماية الحيوانات وممثلي أطباء من أجل إخلاء احتفالات ليلة رأس السنة من الألعاب النارية.