وزير الري: جاري إزالة 200 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشكلة الزيادة السكانية تشكل خطورة كبيرة على الموارد المائية في مصر، متابعًا أن عدد السكان في مصر حاليًا وصل لـ 25 مليون وهم في حاجة لـ 25 مليار متر مكعب مياه.

وأضاف خلال حواره مع برنامح «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه جاري إزالة 200 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتم الانتهاء من 400 ألف حالة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع تبطين الترع والمصارف حقق عدالة في توزيع المياه بين الفلاحين.

واستكمل، أن توصيل وزارة الري المياه إلى الأراضي الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة وصلت لـ 30%، مضيفًا أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على انتهاء ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والموارد المائية نهائيًا.

وأضاف، أن الدولة المصرية تسعى إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على نوعية المياه لإعادة استخدامها، لافتًا إلى أنه يتم إعادة تدوير المياه عدة مرات بسبب وجود فجوة بين موارد مصر المائية والاستهلاك الذي يصل لـ 20 مليار متر مكعب.

وأوضح، أن استهلاك مصر من المياه يصل لـ 80 مليار متر مكعب، وموارد مصر المائية تصل لـ 60 مليار متر مكعب، فتعمل الدولة على سد الفجوة من خلال تدوير المياه والاعتماد على مياه الأمطار في بعض الأحيان، وتحليه مياه البحر.