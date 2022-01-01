 أعمال شغب وحرق أكثر من 850 سيارة في فرنسا ليلة رأس السنة - بوابة الشروق
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أعمال شغب وحرق أكثر من 850 سيارة في فرنسا ليلة رأس السنة


نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 6:52 م

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بوقوع أعمال شغب ليلة رأس السنة في البلاد تخللها إحراق حوالي 900 سيارة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان احتراق 874 سيارة بأعمال شغب ليلة رأس السنة في فرنسا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال: "عدد المركبات المحترقة ترجع مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة".

وأضاف: "احترقت 874 مركبة عام 2021 مقابل إشعال 1316 مركبة في عام 2019، علما أن عام 2020 تم خلاله حظر التجول بسبب كورونا.

وأوضح جيرالد دارمانان أن قوات الأمن اعتقلت 441 شخصا (376 في 2019) وتم وضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 في عام 2019).

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