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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وإنارة وتحسين البيئة بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة مالية بلغت 6 ملايين جنيه خلال العام المنقضي.

وتابع محافظ الشرقية، الجهود المبذولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية؛ وذلك للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا.

كما تابع أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المحاسب بدوى الشحات، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد أدوات ومهمات إنارة بشوارع المدينة والوحدات وتوريد وتركيب أعمدة بالكشافات للمدينة بتكلفة 2 مليون و119 ألف جنيه.

وفي مجال تحسين البيئة وتجميل شوارع المدينة، جارٍ تنفيذ تغطية ترعة جانبية وإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة داخل المدينة، وتوريد سيارة 3/4 نقل مجهزة بسلم هيدروليكي للمدينة والوحدات المحلية، وتوريد لودر زاحف وتوريد سيارة 3/4 نقل شفط ورش مياه وتوريد عدد 3 سيارات نقل حمولة 4 أطنان لنقل القمامة وتوريد سيارة نقل قمامة حمولة 20 طنًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين و790 ألف جنيه.

كما كثفت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلًا عن رفع الإعلانات المخالفة.

وتمكنت الوحدة المحلية بالمدينة من رفع الإعلانات المخالفة فتم إزالة 185 حالة إشغال ومراجعة الإعلانات المرخصة وترخيص 401 إعلان.

وتم تحرير 28 محضر إشغال بالمدينة ورفع 210 حالات إشغال وتطبيق القانون على المخالفين.