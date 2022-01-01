 إصابة 11 شخصاً في تصادم سيارتين بـ «سوهاج» - بوابة الشروق
السبت 1 يناير 2022 6:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

إصابة 11 شخصاً في تصادم سيارتين بـ «سوهاج»

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 6:18 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 6:18 ص

أصيب 11 شخصًا بدائرة مركز سوهاج، في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري سوهاج الجديد، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبرى سوهاج الجديد ووجود مصابين، فانتقل على مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين للعميد سيد طه مدير إدارة المرور بسوهاج، من المعاينة أنه اثناء توقف سيارة نقل أعلى كوبري سوهاج الجديد اصطدمت بها سيارة ميكروباص من الخلف، مما نتج عنه إصابة (بولس . ص 21 عاما)، و ( سمعان . ج 20 عاما )، و ( حسام . ا 33 عاما )، و ( سمير . ع 42 عاما )، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى، و (حسين . ف 34 عاما)، و(نجلاء . ع 35 عاما )، و (رضا . م 35 عاما)، و (حسين . ق 39 عاما)، و (أحمد . أ 30 عاما)، و(محيي الدين . أ 58 عاما)، و ( عبدالصمد . م 24 عاما) وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك