النني بديلا في تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مانشستر سيتي ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرون رامسدايل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بنجامين وايت، جابرييل ماجاليس وكيران تيرني.

خط الوسط: توماس تييي بارتي، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي وألكسندر لاكازيت.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سيدريك سواريس، بيرند لينو، محمد النني، أينسلي مايتلاند نيلس، روب هولدينج، نيكولاس بيبي، إيميل سميث روي، ألبيرت لوكونجا ونونو تافاريس.