قال المطرب الشعبي محمود الليثي، إنّ "خلطة الأفلام" التي يقدمها "السبكي" وتتكون من مطرب وراقصة لم ينخفض مستواها من ناحية الإيرادات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "خلطة السبكي بتاعة المطرب والراقصة بتجيب فلوس كويسة، ومستواها لم يقل عن الأول، وبتكسر الدنيا.. وكل واحد له رزقه بتاع ربنا".

وأشار إلى أنّ الأفلام التي يقدمونها في العيد أصبح لها جمهور، وتابع: "إحنا مش ممثلين بس ربنا منحنا إننا نبقى ممثلين وننجح والخلطة اللي بيعملها السبكي عمرها ما هتروح من مصر".

وأكمل: "خلطة السبكي ستظل في السينما لان الشعب المصري بيحب الفرحة والإفيهات اللي بنعملها في الأفلام".

ولفت إلى أن قصص الأفلام التي يقدمونها بها حكايات من الشارع المصري البسيط.