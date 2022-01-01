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اعتداء على المقر الانتخابي لوزير الصحة الألماني واتهامات لرافضي تدابير كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 6:43 م

تعرضت نافذة مكتب الدائرة الانتخابية لوزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ في مدينة كولونيا للرشق بالحجارة ليلة رأس السنة أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قسم حماية الدولة (المختص بالقضايا ذات الدوافع السياسية) باشر التحقيقات في الواقعة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه يفترض أن الهجوم الذي وقع على مكتبه جاء من صفوف متشددين رافضين للتطعيم ومنكرين لكورونا وذلك بسبب أضرار عينية تعرض لها المكتب سابقا حيث تم كتابة شعارات معادية للوزير على واجهة المكتب وإرسال رسائل تهديد إلكترونية.

وأضاف لاوترباخ أن هؤلاء الناس لا يمثلون المجتمع الذي تتماسك غالبيته وتحاول فعل كل شيء في مواجهة الجائحة، لكنهم يمثلون مجموعة منشقة صغيرة تماما تعتقد أن عليها أن تسلك طريقا آخر وتشبثت بهذا، وهذا شيء محزن".

كان مكتب لاوترباخ تعرض في العاشر من الشهر الماضي للتلطيخ بعبارات "وزير المرض" و"القاتل" و"لاوترباخ المجنون".

وقالت الرابطة المحلية للحزب الاشتراكي إن من غير المعروف متى بالضبط في ليلة رأس السنة تم إحداث الثقب الذي يزيد حجمه عن حجم قبضة اليد في نافذة مكتب لاوترباخ.

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