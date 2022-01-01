واصلت الأمطار تساقطها بمحافظة المنيا؛ مما نتج عنه انقطاع الكهرباء بالطريق الدائري الغربي، وشارع مضرب الأرز ومدخل مدينة المنيا الجنوبي، وتلف محول الإنارة بصفط الخمار مركز المنيا، وماس كهربائي بأعمدة بني محمد سلطان؛ بسبب الأمطار الشديدة.

ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والتعامل الفوري وكسح تراكمات المياه أول بأول لتيسير الحركة المرورية المواطنين.

وكلف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية، بالمتابعة المستمرة لأوضاع الشوارع والأروقة بقرى وأحياء المنيا خاصة بعد سقوط الأمطار، إذ قام رؤساء القرى والأحياء، بصفط الخمار وبني محمد سلطان وحي وسط المدينة وتله ونزلة حسين، والبرحاية بمتابعة اعمال النظافة من كنس وكسح تراكمات المياه والمخلفات المتواجدة بالشوارع الجانبية بكدوان وعزبة الجارحي وعمارات الأوقاف وماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعي، وأمام مجمع المدارس بكدوان وشوارع واروقة حي وسط المدينة، وتم كسح المياه من أمام منزل الشرفاء بصفط الخمار.

وتم المرور على الكنائس ومتابعة أعمال النظافة أمامها؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض.

وأصلح عمال الإنارة عطل بأعمدة الإنارة في بني محمد سلطان؛ لوجود ماس كهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة؛ وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وجارٍ إصلاح محول الإنارة في صفط الخمار.