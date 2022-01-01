 بالعلامة الكاملة.. يد المنيا يختتم المرحلة الأولى بالفوز على ديرمواس - بوابة الشروق
السبت 1 يناير 2022 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بالعلامة الكاملة.. يد المنيا يختتم المرحلة الأولى بالفوز على ديرمواس

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 10:43 م

اختتم فريق نادي المنيا لكرة اليد مشواره بالدور الثاني من المرحلة الأولى بالممتاز بفوز قوي على مركز شباب ديرمواس خلال اللقاء الذي جمعهما على صالة استاد المنيا الرياضي.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعبي المنيا وسيطرة تامة، وأنهوا اللقاء لصالحهم بنتيجة 25/ 8، بينما تعادل
الفريقين المرتبط بنتيجة (٢٤-٢٤).

وقال هيثم حمدي، المدير الفني للمنيا، إن هذا الموسم كان استثنائيًا، حيث تمكن الجهاز الفني والفريق من التعاون خلال المباريات ليقدموا أداء مميزا شهد له الجميع، وكذلك تحقيق تنافس قوي دون تلقي هزيمة واحدة طوال 12 مباراة، بتحقيق 11 فوز وتعادل وحيد.

وأكد حمدي استعداد الفريق بقوة للمرحلة الثانية من الدوري، والتي تؤهل لدوري المحترفين، مشيرا إلى سعي جميع اللاعبين والجهاز الفني لإسعاد الجماهير هذا الموسم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك