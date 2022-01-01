اختتم فريق نادي المنيا لكرة اليد مشواره بالدور الثاني من المرحلة الأولى بالممتاز بفوز قوي على مركز شباب ديرمواس خلال اللقاء الذي جمعهما على صالة استاد المنيا الرياضي.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعبي المنيا وسيطرة تامة، وأنهوا اللقاء لصالحهم بنتيجة 25/ 8، بينما تعادل

الفريقين المرتبط بنتيجة (٢٤-٢٤).

وقال هيثم حمدي، المدير الفني للمنيا، إن هذا الموسم كان استثنائيًا، حيث تمكن الجهاز الفني والفريق من التعاون خلال المباريات ليقدموا أداء مميزا شهد له الجميع، وكذلك تحقيق تنافس قوي دون تلقي هزيمة واحدة طوال 12 مباراة، بتحقيق 11 فوز وتعادل وحيد.

وأكد حمدي استعداد الفريق بقوة للمرحلة الثانية من الدوري، والتي تؤهل لدوري المحترفين، مشيرا إلى سعي جميع اللاعبين والجهاز الفني لإسعاد الجماهير هذا الموسم.