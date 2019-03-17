السلطات الكويتية تدعو مواطنيها الراغبين إلى السفر للتأجيل

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، جميع المواطنين الراغبين إلى السفر خارج البلاد إلى تأجيل سفرهم.



وفي بيان أوردته وسائل إعلام محلية، أهابت الوزارة بكل المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم.



وقالت الخارجية، إنّ تزايد أعداد المصابين حول العالم أدى إلى تغير الاشتراطات المتبعة في مختلف الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.



وتسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون في زيادة قياسية في أعداد الإصابات لدى بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي سجلت يوم الخميس الماضي، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.