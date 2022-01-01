المعارضة الفرنسية تنتقد تهنئة ماكرون بالعام الجديد: الرئيس بعيد عن أرض الواقع

عقب إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، خطابه بمناسبة العام الجديد، وهو الأخير في فترة ولايته التي استمرت 5 سنوات، وجهت المعارضة الفرنسية انتقادات لاذعة لماكرون، الذى من المقرر انتهاء ولايته أبريل القادم، معتبرين أنه "بعيدا عن أرض الواقع والمعاناة الاجتماعية للفرنسيين".

وتناوب المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الربيع، وممثلو المعارضة، الظهور في وسائل الإعلام لانتقاد خطاب ماكرون.

قالت مارين لوبن، مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) للانتخابات الرئاسية: "على الرغم من أن إيمانويل ماكرون لا يملك الشجاعة للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلا أنني عازمة على الخروج في عام 2022 من سياسة الشطرنج التي يقودها إلى إفلاس فرنسا والفرنسيين!".

من جانبها، قالت فاليري بيكريس، من حزب "الجمهوريين" ومرشحة اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية، إن "خطاب (ماكرون) لإعلان رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، مع نشر العلم الأوروبي تحت قوس النصر عشية الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أمر بعيد عن آمال الفرنسيين".

حدد برونو ريتايو، الذي يرأس مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، موعدًا مع المواطنين: "بعد 5 سنوات، من الواضح أن إيمانويل ماكرون لا يزال أمامه. لم تنجح عملية إرضاء الذات السنوي. إخفاء واقع سجله السيء. هذا هو السجل الذي سيضطر إلى الإعلان عنه في عام 2022".

من جهته، قال زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار متطرف)، جان لوك ميلينشون: "ظهر ماكرون في بداية الأمر الرئيس المُسعف، ثم بدا وكأنه ينشر رسالة النداء الآلي الأوتوماتيكية لحزب الجمهورية للأمام، أتمنى أن تكون التهنئة الأخيرة له كرئيس للبلاد".

وأعرب فابيان روسيل، مرشح الحزب الشيوعي فى الانتخابات الرئاسية، عن أسفه لما وصفه بـ"أوجه القصور في الخطاب"، قائلا: "هناك شيء واحد مؤكد (ماكرون يعيش في عالم مواز)".

وتابع: "رئيس الأغنياء ينسى الضرر من تكاليف المعيشة والأجور المنخفضة، وأن عددًا قياسيًا من المواطنين يشدّون أحزمتهم حتى نهاية فترة ولايته".