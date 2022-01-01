كليمنت على أعتاب تدريب موناكو

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سيتولى مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمنت تدريب نادي موناكو الفرنسي بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الخميس دون الاعلان عنها بشكل رسمي، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن كليمنت قبل توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة.

ويشرف كليمنت (47 عاماً) على بروج منذ مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهناً مركز الوصافة.

وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد غنك أيضاً إلى لقب الدوري في 2019.

وأبلغ كوفاتش (50 عاماً) بقرار انهاء عقده الذي كان يمتد حتى 2023 من قبل مجلس الإدارة يوم الخميس.

وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفاً للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

حلّ موناكو ثالثاً الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهناً المركز السدس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى توترات بين كوفاتش ولاعبي فريقه من بينهم القائد وسام بن يدر.

وقاد كوفاتش الفريق إلى نهائي كأس فرنسا في مايو الماضي عندما خسر أمام باريس سان جيرمان واستهل موسمه بثلاث خسارات في أول ست مباريات.