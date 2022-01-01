الأتراك منزعجون إزاء الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة في مطلع 2022

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أصيب الأتراك بالانزعاج إزاء سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء والوقود في مطلع العام الجديد، مما دفع منتقدين وأعضاء في المعارضة لمشاركة غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم الإعلان عن ارتفاع الأسعار بما يشمل الوقود ورسوم عبور الجسور وقيمة التأمين على السيارات قبل منتصف الليل.

وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 50 % وبنسبة 125 % للاستخدام التجاري في عام 2022، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25 % للمنازل و 50 % للاستخدام في المصانع في يناير، وفقا لإعلان شركة توزيع الغاز الوطنية.

ويكافح المستهلكون الأتراك بالفعل جراء انخفاض القدرة الشرائية حيث ارتفع التضخم بأكثر من 21 % كما انخفضت قيمة الليرة إثر تخفيضات هائلة لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار التجزئة في اسطنبول بنحو 35 % على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في السنوات القليلة الماضية، حسبما ذكرت الغرفة التجارية في اسطنبول اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة كبيرة.

وكتب كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض البارز عبر موقع تويتر: "أردوغان... إنك تفرض زيادات كبيرة على الشعب لدى دخول العام الجديد".

واتهم محافظ البنك المركزي السابق ونائب البرلمان عن حزب الخير عبر تويتر دورموش يلماز الحكومة بالحكم على المواطنين بـ "الفقر المدقع"، وحذرا من "مشكلات اجتماعية كبرى".