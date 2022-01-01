يوتا جاز يواصل سلسلة انتصاراته في دوري السلة الأمريكي

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حقق يوتا جاز الانتصار السادس على التوالي وتغلب على مينيسوتا تيمبروولفز 120 / 108 فجر اليوم السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق دونوفان ميتشل أفضل رقم له في الموسم وسجل 39 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وذلك لدى عودته بعد غياب عن مباراتين للفريق بسبب إصابة في الظهر.

وأضاف بويان بوجدانوفيتش 24 نقطة و12 متابعة ليرفع يوتا جاز انتصاراته بذلك هذا الموسم إلى 26 مقابل تسع هزائم.

وعلى الجانب الآخر، سجل أنتوني إدواردز 26 نقطة لدى عودته بعد غياب عن ست مباريات بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة في ظل جائحة فيروس كورونا، لكن الفريق تلقى الهزيمة التاسعة عشر له هذا الموسم مقابل 16 انتصارا.

وحقق ميامي هيت الانتصار الخامس له على التوالي وتغلب على هيوستن روكتس 120 / 110 مستفيدا من تألق جيمي بتلر الذي حقق أفضل رقم له هذا الموسم مسجلا 37 نقطة.

ورفع ميامي هيت عدد انتصاراته في الموسم إلى 23 مقابل 13 هزيمة بينما تلقى هيوستن روكتس الهزيمة السادسة والعشرين مقابل عشرة انتصارات.

وسجل ديمار ديروزان 28 نقطة وأضاف كوبي وايت 24 نقطة ليتغلب شيكاغو بولز على إنديانا بيسرز 108 / 106 .

كذلك حقق النجم ليبرون جيمس أفضل رقم له هذا الموسم وسجل 43 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 139 / 106 .

وفي مباريات أخرى، تغلب بوسطن سلتيكس على فينيكس صنز 123 / 108 ودالاس مافريكس على ساكرامنتو كينجز 112 / 96 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على نيويورك نيكس 95 / 80 .

كذلك تغلب ممفيس جريزليس على سان أنطونيو سبيرز 118 / 105 وأتلانتا هوكس على كليفلاند كافاليرز 121 / 118 وتورونتو رابتورز على لوس أنجليس كليبرز 116 / 108 .