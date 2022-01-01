إيران تسجل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا و1002 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1002 إصابة و 33 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 6 ملايين و 195 ألفا و 403 إصابة مؤكدة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و639 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت.



وأوضحت الوزارة أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 222 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأضافت أن 2676 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفتت وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و 39 ألفا و 171 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.



وأوضحت الوزارة بانه تم حتى الآن إجراء 42 مليونا و 78 ألفا و 937 إختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.