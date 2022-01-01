وزّع عدد من شباب مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، 4 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على أهالي بيلا، ضمن مُبادرة «دفِّي نفسك»، والتي انطلقت مُنذ الأسبوع الماضي؛ لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على المواطنين، وذلك لتدفئتهم في ظل موجة البرد الشديدة، التي تمُر بها مصر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين في مُبادرة «دفِّي نفسك»، في تصريحات صحفية، إنه تم توزيع 4 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2022، من خلال المطبخ الخيري المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبي الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعى «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

وأكد «عثمان»، أنه للمرة الثانية يتم توزيع «البليلة» على المواطنين، حيث سبق وأن تم توزيع 3 آلاف علبة على أهالى بيلا يوم الأحد الماضى، كما تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 10 آلاف علبة «شوربة عدس» خلال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» يوم الخميس الماضي على المواطنين بالمجان، مُشيرا إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم فى عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وتابع «عثمان»، أن مُبادرة «دفِّي نفسك» حظت بدعم كبير من الأهالي في مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وما زال هناك إقبال مُتزايد من الأهالي على المُبادرة، مُنوها بأن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدوهم بالمكونات والأدوات التي يستخدموها في طهي المؤكلات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية.

يُذكر أن مجموعة من شباب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّي نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على الأهالى مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.