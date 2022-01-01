مفتي الجمهورية: جميع أعمال المسلم جهاد في سبيل الله

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجب على الإنسان أن يسعى ويجتهد في سبيل تحقيق ما يتمنى، متابعًا أنه يجب مراجعة النفس قبل انتهاء عام والإبتداء في غيره، وجيمع الأعمال هو جهاد في سبيل الله.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه يجب على الإنسان استرجاع ما قدمه خلال عام ليشكر الله على النعم، ويرتب الأهداف التي يريد أن يحققها خلال العام الجديد.

واستكمل، أن المسلم مكلف دائمًا أن يكون عبدًا مثاليًا لله عز وجل، ويكون هذا بتحقيق ما أمر الله به، والابتعاد عما نهى الله، لافتًا إلى أن المسلم يجب عليه أن يكون متعلق القلب بالله من جميع النواحي.

وتابع، أن السلم الحق يجاهد في الحياة ويتوكل على الله عزوجل في الأرزاق، مضيفًا أن هناك الكثير يتحرى مصدر رزقه، وإن سمع موقفًا بشأن الربا يرتعش له خوفًا من الله.

