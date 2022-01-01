الإمارات تمنع مواطنيها غير المطعمين ضد كورنا من السفر

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن منع السفر لجميع مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

ويسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.