ياسمين علي: لم أستوعب نجاح أغنية «نقابل ناس» لمدة سنة

قالت المطربة ياسمين علي، إنّها حصلت على الدرع الفضي من موقع يوتيوب بسبب أغنيتها "نقابل ناس"، مؤكدة انّها لم تستوعب أنها حققت النجاح بسبب الأغنية لمدة سنة تقريبًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر شاشة "الحياة": "أردكت النجاح بعد أن وجدت صفحات وفنانين يبحثون عنها".

وأوضحت أن سبب نجاح الأغنية هي الحالة التي قدمتها لأنها كانت تمس كل شخص وخرجت من القلب ولهذا دخلت إلى القلب بسرعة.

وأوضحت أنها تجهز لعمل مسرحي في بداية 2022، مؤكدة أن والديها هما أكثر من دعّمها في مشوارها الغنائي، وبدأ ذلك بالوقوف على درجة السلم في منزلها والغناء أمامهما وبعدها والدتها علمت أنها تريد الغناء وهو ما ساعدها في تقديم حفل في سن 8 سنوات بحفل قصر الثقافة بالأنفوشي، مشيرةً إلى أنها دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة سنة ولكنها "رسبت" ولم تستمر.

وكشفت أنها بعد ذلك انضمت إلى الأوبرا، مشيرةً إلى أنها تربت على أغاني الأطفال سواء لصفاء أبو السعود أو عفاف راضي أو عبدالمنعم مدبولي، موضحة أنها كانت تحب سماع أغنية "اسأل روحك" ولهذا كانت من صغرها تسمع أيضًا الأغاني القديمة.