أعرب الفنان محمد يونس عن سعادته لمشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي، لافتًا إلى أن المخرج بيتر ميمي الذي رشحه لتقديمه هذا الدور وهو من أصعب الأدوار التي قدمها خلال تاريخه الفني.

واستكمل خلال لقائه مع نشوى مصطفى مقدمة برنامج «بنت البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أنه لم يتوقع ردود الأفعال القوية من الجمهور حول الشخصية، وخاصةً أنها تجسيد لدور ضابط منشق، لافتًا إلى أن المخرج بيتر ميمي غير تقليدي في اختيار الفنانين المشاركين معه في المسلسلات.

وتابع، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الدور الذي قدمه، مضيفًا أنه قدم عدد من الأدوار الكوميدية، وقرر الاتجاه إلى تقديم جميع الأدوار والشخصيات المختلفة وعدم الثبات على شكل واحد.

وأضاف، أنه لم يجد اهتمام قوي من الوسط الفني لاستمرارية الفرصة المقدمة إليه من خلال تقديم الأدوار، مشيرًا إلى أنه يتمنى في بداية العام الجديد أن يحافظ على أسرته وأن يشملهم بالأمان.

ويذكر أن أخر أعمال شارك فيها كانت من خلال مسلسل ” الاختيار 2 ” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2021 ، العمل من بطولة كريم عبد العزيز ، أحمد مكي ، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، رياض الخولي وماجد الكدوانى، ومن تأليف هاني سرحان ، ومن إخراج بيتر ميمي.