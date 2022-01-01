السنة الجديدة هي بداية جديدة منعشة تبعث الأمل، حيث إن الاحتفالات واللحظات المشتركة مع العائلة والأصدقاء تجعلنا في حالة معنوية عالية، ويبدو أن كل شيء يمكن تحقيقه، وربما هذا هو السبب في أن معظم الناس يقررون اتخاذ قرارات العام الجديد.

وفي حين أن الطاقة والتحفيز مرتفعان في البداية، إلا أنه بمرور الوقت يفشل بعض الأشخاص في المواكبة ويفقدون المسار، لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" بعض الأسباب التي تجعل الناس يفشلون عادةً في تحقيق قراراتهم للعام الجديد وما يمكن فعله حيالها.

تحديد أهداف غير واقعية

القرار يتعلق بما ترغب في القيام به وليس ما "يجب" أن تفعله، حيث يضع الناس أهدافًا شديدة الصعوبة يصعب الوصول إليها بسرعة، أو يضعون أهدافًا سهلة نسبيًا يشعرون بالملل منها بسرعة، لذلك يجب مراجعة القرارات لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتحقيق، وهل هي قابلة للقياس الكمي؟ وهل هم مقيدون بالوقت؟ وهل من الممكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر؟ وهل من الممكن تحقيقها في الإطار الزمني الذي حددته؟

لا توجد علامة تبويب للتقدم

يمكن أن يساعد سجل الإنجازات في تطوير اتساق القرارات، حيث تستند العديد من الحواجز الظاهرة إلى الافتراضات والاستنتاجات والأحكام والإفراط في التفكير والنقاط المرجعية السابقة.

لا يوجد تخطيط

التخطيط الجيد مطلوب دائمًا للتنفيذ الجيد، حيث يكون الأمر أكثر واقعية إذا خططت لخطوات العمل حول الدقة، وقمت بتقسيمها إلى أجزاء أصغر وجدولتها في التقويم.

ويمكن أن تخلق الأهداف والخطط الأسبوعية ذات الحجم الصغير إحساسًا بالإنجاز بدلاً من تأجيل البدء في الشهر المقبل عندما يكون لدى المزيد من الوقت، ويضمن التخطيط أيضًا أن يتم رسم جميع التعديلات اللازمة مسبقًا، جنبًا إلى جنب مع فهم التحديات المحتملة.

الشك الذاتي وانخفاض الثقة في الذات

لا تسمح لإخفاقاتك الماضية أن تملي مستقبلك، حيث يجب الاحتفال بكل انتصار صغير لأنه يحفزك على العمل بجدية أكبر من أجل الانتصارات الأكبر، ويجب أيضا معرفة أن النقد الذاتي أو الشك لا يساعد على التقدم، لأنه يركز كل انتباهك وطاقتك على "لماذا لا يمكنني القيام بذلك؟".