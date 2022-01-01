البرهان في ذكرى استقلال السودان: ملتزمون بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب

هنَّأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال المجيد، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الذكرى والبلاد تنعم بالحرية والسلام والعدالة.

ودعا البرهان، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة وجهها للأمة السودانية، بمناسبة هذه الذكرى، الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات، مؤكّدًا أنّ الأوطان تُبنى بسواعد بنيها، حسبما نقلت قناة "العربية".

وقال البرهان: "نجدد التأكيد على حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.. وسنحافظ على الفترة الانتقالية ونجاحها وإستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام".

وأشار إلى أنّ بناء الدولة السودانية الحديثة لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت، مؤكّدًا أنّ هناك أزمات تحيط بالوطن وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها أو مواجهتها إلا بالوعي التام.

وتابع: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتّب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات يوجب علينا تحكيم صوت العقل".

وشدد على أن الحوار الجاد مفتوح للجميع، وأن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.

وكان مجلس السيادة الانتقالي قد استنكر بشدة، الأحداث التي صاحبت تظاهرات ٣٠ ديسمبر، والتي أدت لسقوط ضحايا وجرحى.

ووجّه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر، وألا يفلت أي معتدي من العقاب.

وجدد المجلس، تأكيده على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر.