تعتزم شركة "دليفري هيرو" الألمانية لخدمات التوصيل الاستحواذ على حصة الأغلبية في منافستها الإسبانية "جلوفو"، وفقا للشركة التي تتخذ من برلين مقرا لها.

وتم توقيع اتفاق مع عدد من المساهمين في شركة جلوفو لشراء أسهم تصل إلى 4ر39% مقابل أسهمها الخاصة، حسبما ذكرت "دليفري هيرو" ليل الجمعة.

وقالت الشركة: "نتيجة للصفقة، ستصبح شركة دليفري هيرو المساهم الأكبر في جلوفو". وسترفع هذه الخطوة حصة "دليفري هيرو" في "جلوفو" إلى أكثر من 80%.

وقالت الشركة الألمانية إن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لموافقات تنظيمية، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم ذلك في الربع الثاني من عام 2022.

ورحب الرئيس التنفيذى لشركة جلوفو، أوسكار بيير بهذه الخطوة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دليفري هيرو" نيكلاس أوستبرج إن "جلوبو" لعبت دورا رائدا في هذه الصناعة وشغلت مركزا رائدا في السوق بـ 16 دولة من أصل 25 دولة.

وتأسست جلوبو في برشلونة في عام 2015، وتقول إنها موجودة في أكثر من 1300 مدينة في 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا.