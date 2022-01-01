النائب أيمن محسب يقترح تشكيل هيئة مستقلة لإعادة الشيء لأصله حفاظا على المال العام

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والاتصالات، والبترول، والإسكان، بشأن تشكيل هيئة مستقلة لإعادة الشيء لأصله، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون قراراتها مُلزمة.



وأوضح محسب، أن الهيئة تضم الوزارات سالفة الذكر، والمعنية جميعها بتوصيل الخدمات والمرافق على مستوى الجمهورية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون قراراتها نافذة على أن يتم عقد لقاء دوري مع رئيس مجلس الوزراء لعرض ما تم وما يجري العمل عليه على مستوى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن جميع محافظات الجمهورية تشهد خلال الوقت الحالى تنفيذ عدد من المشروعات بالبنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق.



وأوضح محسب، أنه سبق وأن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المنفذة لشبكات المرافق بـ«إعادة الشيء لأصله»، عقب انتهاء الأعمال المكلفين بها منذ ما يقرب من عام ولكن هناك بعض الجهات غير ملتزمة بهذه التوجيهات مما يستوجب تشكيل هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر للتنسيق وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك تهاون من قبل البعض.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة الشيء لأصله سيساهم بقوة في الحفاظ على شبكة الطرق الداخلية التي يتم تحسينها، وفي نفس الوقت يحافظ على المال العام.



وتابع: "في العديد من الشوارع نجد أعمال الرصف تتم وفي اليوم التالي يتم تكسير الأسفلت للانتهاء من أعمال الصرف أو التليفونات أو ما شابه ولشركات الغاز الطبيعي النصيب الأكبر في هذا الأمر، وهذا يؤكد عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بالخدمات فيما بينها وهذا بدوره يعد إهدار للمال العام".



وطالب محسب، التنسيق بين الوزارات "التنمية المحلية، والاتصالات، والإسكان، والتنمية المحلية، والبترول"، قبل الشروع في تنفيذ أيا من الخدمات والمرافق في منطقة بعينها لتقديم الأولويات من أعمال الحفر وما شابه على أن تكون أعمال الرصف أخر المراحل وسرعة رد الشيء لأصله من خلال التعاون بين هذه الوزارات وعرض الأمر على رئاسة مجلس الوزراء بشكل دوري.