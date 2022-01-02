 الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر لديها محرز ونحن نعتمد على اللعب الجماعي - بوابة الشروق
الأحد 2 يناير 2022 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر لديها محرز ونحن نعتمد على اللعب الجماعي

محمد جلال
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 12:08 ص

كشف وهبي الخزري، نجم منتخب تونس وسانت إيتيان الفرنسي، أن طموح نسور قرطاج هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال الخزري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «نتطلع فقط للتتويج باللقب في النسخة الحالية».

وأضاف: «في النسخة الماضية خرجنا من النصف النهائي أمام السنغال، والآن حان الوقت أن تتأهل للنهائي ولكن ذلك لن يكون سهلا لأن هناك منتخبات رائعة في إفريقيا».

وأكمل: «مجموعة تونس سنواجه فيها مالي وموريتانيا، واجهنا مالي في كأس الأمم الأخيرة وهو فريق جيد وواجهنا موريتانيا في تصفيات كأس العالم».

وواصل: «البطولة منافسة رائعة كاليورو أو كوبا أمريكا، وعلينا التتويج خاصة عندما نلتقي بلاعبين مثل بيير إيميريك أوباميانج وساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز».

وأتم: «الجزائر تمتلك رياض محرز. مصر لديها محمد صلاح، ونحن نعتمد على الجماعية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك