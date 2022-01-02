الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر لديها محرز ونحن نعتمد على اللعب الجماعي

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كشف وهبي الخزري، نجم منتخب تونس وسانت إيتيان الفرنسي، أن طموح نسور قرطاج هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال الخزري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «نتطلع فقط للتتويج باللقب في النسخة الحالية».

وأضاف: «في النسخة الماضية خرجنا من النصف النهائي أمام السنغال، والآن حان الوقت أن تتأهل للنهائي ولكن ذلك لن يكون سهلا لأن هناك منتخبات رائعة في إفريقيا».

وأكمل: «مجموعة تونس سنواجه فيها مالي وموريتانيا، واجهنا مالي في كأس الأمم الأخيرة وهو فريق جيد وواجهنا موريتانيا في تصفيات كأس العالم».

وواصل: «البطولة منافسة رائعة كاليورو أو كوبا أمريكا، وعلينا التتويج خاصة عندما نلتقي بلاعبين مثل بيير إيميريك أوباميانج وساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز».

وأتم: «الجزائر تمتلك رياض محرز. مصر لديها محمد صلاح، ونحن نعتمد على الجماعية».