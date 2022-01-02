الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر لديها محرز ونحن نعتمد على اللعب الجماعي

كشف وهبي الخزري، نجم منتخب تونس وسانت إيتيان الفرنسي، أن طموح نسور قرطاج هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.
وقال الخزري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «نتطلع فقط للتتويج باللقب في النسخة الحالية».
وأضاف: «في النسخة الماضية خرجنا من النصف النهائي أمام السنغال، والآن حان الوقت أن تتأهل للنهائي ولكن ذلك لن يكون سهلا لأن هناك منتخبات رائعة في إفريقيا».
وأكمل: «مجموعة تونس سنواجه فيها مالي وموريتانيا، واجهنا مالي في كأس الأمم الأخيرة وهو فريق جيد وواجهنا موريتانيا في تصفيات كأس العالم».
وواصل: «البطولة منافسة رائعة كاليورو أو كوبا أمريكا، وعلينا التتويج خاصة عندما نلتقي بلاعبين مثل بيير إيميريك أوباميانج وساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز».
وأتم: «الجزائر تمتلك رياض محرز. مصر لديها محمد صلاح، ونحن نعتمد على الجماعية».