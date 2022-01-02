القرار يشمل العاملين في المحال التجارية والحرفية وفقا للقانون

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص سيتم تفعيله في شركات ومصانع القطاع بداية من شهر يناير الجاري، ليحصل العامل على أجر قيمته 2400 جنيه بحد أدنى.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج " تحت الشمس" المذاع عبر فضائية الشمس مساء السبت، أن 22 شركة بالقطاع الخاص تقدمت بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار؛ بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا عالميا والتبعات الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرتهم على الوفاء بدفع الأجور.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور سينظر في طلبات بعض المؤسسات والشركات التي تطالب بالاستثناء، وسيتم التقييم طبقا للوضع المالي للمؤسسة، وتحديد أجر قريب من الحد الأدنى؛ لحين استقرار الأوضاع المادية لتلك المؤسسات.

وأكد أنه لا استثناء نهائيا من تطبيق القرار، موضحا أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا كل 3 أشهر؛ للنظر في ظروف الشركات ومدى قدرتها على التنفيذ ومتابعة التزام المؤسسات والصعوبات التي تواجهها.

وأوضح أن قانون العمل أقر بأن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي، بمعنى أنه من المفترض تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين حتى بالمحال التجارية والأماكن الخدمية وكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وذكر أن قانون العمل الحالي لا يتضمن عقوبات مشددة تجاه المخالفين لقرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدا أن قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته بمجلس الشيوخ سيتضمن عقوبات مشددة للمخالفين.

وحذر عضو المجلس القومي للأجور من عدم تنفيذ القرار، لافتا إلى توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة على المؤسسات والقطاعات غير الملتزمة بالقرار طبقا لقانون العمل.

وقال إن فكرة إغلاق المنشأة المخالفة غير مطروحة، لافتا إلى إمكانية فرض غرامة على الجهات وفقا لحجم العمالة الموجودة لديها.

وأعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

ويعتبر القرار إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى.