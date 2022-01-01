الإعدام لمتهمين بقتل مواطن في سيارته بالسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالإعدام لمتهمين في جريمة قتل مع سبق الإصرار بغرض السرقة بمنطقة السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشويخ، وأحمد رسمي الجمل، وأمانة سر سيد حجاج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "محمد .م" والبالغ من العمر 25 عاما، و"كريم .م" 34 عاما في القضية 3053 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، أنهما قتلا المجني عليه "سيد. ف" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قلته وأعدا هذا العرض سلاحا أبيض سكين.

وتبين من الواقعة أن المتهمين استقلا مركبة المجني عليه، طالبين إيصالهما وما أن ظفرا به حتى طعنه المتهم الأول عدة طعنات أودت بحياته.

وشملت الاتهامات أنهما سرقا منقولات المجني عليه هاتف جوال ومبلغ مالي، وحيازة سلاح أبيض سكين بغير ترخيص.