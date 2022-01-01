مجلس السيادة السوداني: يجب تشكيل حكومة تكنوقراط لسد فراغ الحكم الانتقالي

عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني اجتماعه، اليوم السبت، بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أكدت سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.

وأقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من الأطراف كافة، وأدان المجلس الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.

وشدد المجلس على أهمية معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

وأكد المجلس المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

ونبه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.

وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعوا على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.