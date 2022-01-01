عبدالغفار يصدر 4 قرارات وزارية لتنظيم قطاعي الطب الوقائي والعلاجي

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، 4 قرارات وزارية لتنظيم العمل في قطاعات هامة بوزارة الصحة.

تضمنت قرارات الدكتور خالد عبدالغفار، تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشئون والمتوطنة.

كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، قرارا بتكليف الدكتور حازم الفيل، بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة، فيما تقرر ندب الدكتور محسن طه للعمل بقطاع شئون الأقاليم بذات المستوى الوظيفي لوظيفته.