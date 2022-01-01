إصابة 12 شخصا جراء انفجار ألعاب نارية في برلين

أصيب 12 شخصا من بينهم أطفال في انفجار ألعاب نارية غير قانونية في حفل خاص بمناسبة العام الجديد في شرق برلين، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأوضحت إدارة الإطفاء أنه تم نقل المصابين، وأصغرهم عمره 11 عاما، إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بعد التحقيقات الأولية، تعتقد الشرطة أن الألعاب النارية غير القانونية انفجرت خلال الحفل بمنطقة فريدريشهاجن، حيث لا يوجد تفسير آخر لعدد الإصابات وخطورتها.

وقد تم إبلاغ إدارة الإطفاء بالحادث حوالي الساعة 00:10 اليوم السبت (23:10 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) وقامت بنشر 40 من عناصرها.