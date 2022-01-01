 تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين والوحدة المحلية تعلن حالة الطوارئ - بوابة الشروق
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تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين والوحدة المحلية تعلن حالة الطوارئ

رضا الحصري:
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 10:39 م

تشهد مدينة سانت كاترين حالة من الطقس السيئ وتساقطت الثلوج على كافة قطاعات المدينة، وظهرت الثلوج في كافة أرجاء المدينة، وعلى قمم الجبال والتي جعلتها تشبه المدن الأوروبية.
وقال اللواء طلعت العناني، رءيس المدينة، إن جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، لافتا إلى أنه لا يوجد ساءحين على جبل موسى.
وأوضح رئيس المدينة ل" الشروق" أن الثلوج بدأت تساقطت على المدينة منذ الساعات الأولى مساء اليوم السبت، ومن المحتمل أن تتساقط بشدة خلال الساعات المقبلة.
وأكد أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث دفعت شركة الكهرباء بمولدات كهربائية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بسيارات لشفت المياه، إضافة إلى نشر معدات الحملة الميكانيكية في مناطق إحداثيات السيول.

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