إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس

أُفادت وكالة «أسوشيتد برس» بإلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية أمريكية، اليوم السبت؛ بسبب زيادة إصابات كورونا بين الموظفين وأطقم الطائرات قبل عيد الميلاد والطقس المتقلب في شيكاغو.

ووفقًا للوكالة، تعد الحصيلة المسجلة لرحلات الطيران الملغاة الأكبر خلال يوم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت الوكالة أن الطقس الشتوي جعل «شيكاغو» أسوأ مكان في البلاد بالنسبة للمسافرين.

وأشارت الوكالة إلى إلغاء 800 رحلة طيران في مطار أوهير وأكثر من 250 رحلة في مطار ميدواي، إضافة إلى إلغاء ساوث ويست أكثر من 450 رحلة جوية، وإيقاف شركة SkyWest أكثر من 400 رحلة جوية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 54.3 مليون، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 0.7% خلال الأسبوع الماضي.