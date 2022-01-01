تسلم حضرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تناولت الرسالة، العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، بالإضافة الى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وسلم الرسالة إلى ملك البحرين، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، خلال استقباله في قصر الصافرية.

كما نقل الوزير الكويتي، إلى الملك تحيات وتقدير أمير الكويت والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي .

ورحب العاهل البحريني، بالوزير المحمد، وأبلغه بنقل تحياته لأمير الكويت وولي العهد، وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي بالمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وتهانيه لهما بالعام الميلادي الجديد، سائلاً جلالته المولى تعالى أن يجعله عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وأعرب ملك البحرين، عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما صلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وترسيخ دعائمها ، مشيدًا بالدور الريادي لأمير دولة الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.