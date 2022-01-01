محافظ الغربية يتابع جهود طنطا وقطور في رفع نواتج الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة مسائية، أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور، بحضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ شوارع (الجيش، البنك، طارق المسلامي، داير الناحية، المحطة، محمد زهران، المحكمة، الفقي)، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم؛ لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكشط كافة التجمعات.

واختتمت الجولة بتفقد قرية سبرباي، والمنطقة اللوجيستية، ومنطقة الاستاد؛ للتأكد من شفط كافة مياةهالأمطار.

وأكد المحافظ أن الوحدات المحلية ما زالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة أمس الجمعة، مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد.