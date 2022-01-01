يفتتح معرض فن تشكيلي جماعي فى تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 15 من الفنانيين التشكيليين بعنوان"وجوه معاصرة" ، بقاعة "قرطبة" للفنون بالجيزة ، بمشاركة عدد من الفنانين والنقاد للحركة التشكيلية الفنية في مصر .

ويعبر المعرض عن "العزلة " باستخدام التصوير الزيتي لعدد من البورتيريهات، ومن المقرر أن يشارك بالمعرض الفنانون : أمنية سيد ،إيمان حكيم ،جوزيف الدويرى ، رانية خلاف، سامح عمر بكر، سمير فؤاد، شاكر إدريس ، شيماء كامل ،صلاح المليجى، عاصم عبد الفتاح، محمد بسيونى ، محمد عبلة ، مى حشمت ، هيثم عبد الحفيظ، ياسر جاد.

وأكد منظمو المعرض أن اختيار فن تصوير البورترية من أصعب الفنون، ولكن في ظل وجود فنانيين كبار ومن مدارس واتجاهات مختلفة فالامر مختلف ، وفن البورترية هو تصوير شخص أومجموعة من الأشخاص، وهو مثل فن البورتريه هدفه هو إظهار ملامح الوجوه وتعبيراتها وأهم العناصر المؤثرة في تصوير البورتريه هي الإضاءة، حيث تعبير الوجه والشخصية التي يعكسها قد يتغير بتغيير الضوء الساقط عليه.