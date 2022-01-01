قال الدكتور علي عبدالحافظ مدير عام المنطقة الأزهرية في أسيوط، إنه بناءً على تعليمات صاحب الفضيلة رئيس القطاع الأستاذ الدكتور سلامة داوود، بتعطيل الدراسة بمدارس التربية والتعليم بالمحافظة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدًا الأحد "فقط" بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وذلك بتعطيل الدراسة للطلاب فقط، وتعطيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وأكد أنه تم التنبيه على جميع المعاهد الأزهرية بالالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية من أسلاك كهرباء وطفايات وأسوار أوحفر بها تجمعات مائية.