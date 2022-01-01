 محافظ المنوفية: فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ36 للمبادرة الرئاسية نور حياة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنوفية: فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ36 للمبادرة الرئاسية نور حياة

مروة حماد
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 3:23 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 3:23 م

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"؛ للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى الكشف على 1250 مواطنا من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السادسة والثلاثون للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، وذلك بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار (اليونيسكو ) بمدينة سرس الليان يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، مؤكدا دعمه الكامل للمبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لتحقيق المستهدف منها.

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفا أنه يتم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة وفق أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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