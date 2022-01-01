آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الثانية لمقتل المهندس وسليماني

طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، اليوم السبت، الحكومة العراقية بتنفيذ كامل التزاماتها بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.



جاء ذلك خلال إحياء عشرات الآلاف من العراقيين الشيعة اليوم الذكرى السنوية الثانية لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بضربة صاروخية أمريكية استهدفت موكبهما في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.



وقال الفياض إن عملية مطار بغداد الدولي التي قامت بها القوات الأمريكية هي اعتداء على سيادة العراق وشعبه والحشد الشعبي.



وأضاف أن "انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو الضمان لكي يحيا العراق آمنا مستقرا وعلينا رص الصفوف لتحقيق كامل الانسحاب للقوات الأجنبية من العراق وأن شعب العراق عصي ولايقبل بالخضوع وأن إخراج القوات الأمريكية هو ضمان للسيادة العراقية".



من جانبه، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة مماثلة إن "الوفاء والثأر لدماء الشهداء هو إخراج القوات الأجنبية كافة من أرض العراق بكاملها وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة على أرض العراق".



وحمل المتظاهرون أعلام العراق والحشد الشعبي وفصائل "المقاومة الإسلامية" وصورا لكل من أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، حيث اكتظت منطقة الجادرية ببغداد بجموع المتظاهرين.